Traffico molto intenso sulla A4 con rallentamenti in direzione Venezia

FVG - Traffico molto intenso con forti rallentamenti e code a tratti sulla A4 in direzione Venezia. Una situazione attesa che potrebbe riproporsi anche nella giornata di martedì, frutto della combinazione di due elementi: il rientro dei turisti che hanno sfruttato il lungo ponte della Pentecoste (ricorrenza che si festeggia in Austria, Germania e in parecchi altri Paesi d’oltreconfine) e la ripartenza dei mezzi pesanti dopo il fermo nelle giornate festive del 2 giugno (Festa della Repubblica in Italia) e di domenica 4 giugno.

La lunga colonna di mezzi pesanti, nella giornata di lunedì 5 giugno si è sviluppa lungo la direttrice che da Trieste Lisert, da dove entrano provenienti dal Centro ed Est Europa, porta verso Venezia. Iniziato fin dalle prime ore del mattino il flusso di mezzi pesanti si è stabilizzato e attualmente il punto più critico è solo nel tratto Villesse - nodo di Palmanova.

Flussi in crescita al casello di Latisana dove si registrano code in entrata per i rientri dei turisti. Più fluida la circolazione sulla A23 dove il traffico, pur intenso, è regolare. In Austria i mezzi pesanti non possono circolare oggi, quindi per questo tratto autostradale i transiti saranno più sostenuti domani, martedì 6 giugno.