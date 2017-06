Auto si ribalta: cassetta del metano distrutta e donna ferita

OSOPPO – Urta il marciapiede e l’auto si ribalta finendo su una siepe e centrando la cassetta del metano, che è così andata distrutta. Alla guida dell’auto una donna di 82 anni che attorno alle 13 di domenica 4 giugno, con la sua Chevrolet, arrivando da via Matteotti, a Buja, ha svoltato alla sua sinistra in via Caterina Percoto. La manovra - come chiarito dal Messaggero Veneto - è forse stata avventata e ha portato al sinistro.

I soccorsi

Necessario l’intervento dei vigili del Fuoco di Gemona cui è spettato il compito di bloccare la fuoriuscita di metano. Evitato il peggio i sanitari del 118 hanno potuto prestare soccorso alla signora che è sempre rimasta cosciente. A intervenire anche l’elisoccorso partito da Udine e i carabinieri di Buja per i rilevamenti del caso. La signora è stata comunque portata all’ospedale di San Daniele per i controlli dopo essere stata stabilizzata sul posto.