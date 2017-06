‘WikiPride’: inaugura la mostra di Fvg Pride

UDINE - Una serie di illustrazioni per promuovere l’uso corretto dei termini più comuni nel panorama Lgbtiqa. Questo è l’obiettivo di ‘WikiPride’, la mostra inserita nel calendario degli eventi Fvg Pride che inaugura lunedì 5 giugno, alle 18.30, al Make, spazio espositivo di via Manin a Udine. Venti illustratori hanno tradotto in immagini i termini, a volte fraintesi a volte abusati, del mondo Lgbtiqa, per dare forma e colore al glossario ‘WikiPride’.

Il pubblico partecipa

Durante l’inaugurazione verrà chiesto ai presenti di indicare l’opera che più incontra il loro gusto estetico e li emoziona. I tre illustratori, le cui opere riceveranno più voti, verranno premiati al termine dell’inaugurazione con i premi gentilmente offerti da The Winefathers. Al termine dell’inaugurazione seguirà un piccolo rinfresco a cura di The Winefathers e Al Tiglio cucina naturale, ristorante Veg a Moruzzo.

La mostra sarà poi visitabile fino al 10 giugno nei seguenti orari: martedì - venerdì: 17.30 – 20, sabato: 10.30 – 14.30.