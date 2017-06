Tre borse di studio per la scuola estiva di storia delle donne

UDINE - È stato pubblicato con scadenza 26 giugno il bando per l’assegnazione di 3 borse di studio per la partecipazione alla Scuola Estiva di Storia delle Donne che si terrà a Firenze dal 30 agosto al 3 settembre, sul tema ‘Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere’. L'attività formativa è frutto della consolidata collaborazione tra il Cug dell'Università di Udine e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine. L’importo di ogni singola borsa è di 480 euro, corrispondente alla quota di iscrizione alla Scuola, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate fino ad un massimo di 140 euro.

I dettagli

Le borse di studio saranno assegnate a donne interessate e in vario modo coinvolte nello studio della storia e cultura delle donne, del diritto del lavoro, delle pari opportunità e delle azioni positive, della discriminazione e della differenza di genere, che siano anche borsiste o assegniste di ricerca o dottorande di ricerca o dottoresse di ricerca, oppure laureate a partire dal 1 gennaio 2015 o ancora studentesse, sempre all'università di Udine.

