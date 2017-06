Andos Udine compie 30 anni e dà appuntamento a Udine

UDINE - L’Andos Udine, il comitato friulano dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno compie 30 anni e festeggerà questo traguardo assieme alla città di Udine sabato 10 e domenica 11 giugno con un convegno e una festa in piazza San Giacomo. Durante il convegno è previsto l’intervento del dottor Mauro Ferrari, uno dei maggiori esperti di nanotecnologie in medicina a livello mondiale che guida il team di ricercatori dello Houston Methodist Research Institute a cui si deve la messa a punto di un farmaco composto da nanoparticelle in grado di penetrare direttamente nelle metastasi causate dal cancro al seno in organi come polmoni e fegato, distruggendole.

Appuntamento con l’informazione

La due giorni sarà anche un’occasione d’informazione per tutte le donne che portano avanti la propria personale battaglia contro le neoplasie al seno, ma più in generale per tutta la cittadinanza su una patologia purtroppo sempre più diffusa. Nel 2016 all’Asuiud, il secondo centro di riferimento regionale dopo il Cro di Aviano, sono stati 453 gli interventi chirurgici al seno dovuti a neoplasie. Preoccupante è anche l’età che hanno le donne colpite da questa patologia, «a noi si rivolgono donne con un’età media di 50 anni – spiega la Presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin – ma arrivano casi di donne ben più giovani». Per loro è fondamentale, dunque, avere un centro di senologia multidisciplinare, ovvero la Breast Unit che ha sede all’Asuiud, richiesta con forza dalla stessa Andos, che mette a disposizione un team di specialisti, «ma – rileva amaramente Fantin – oggi è un contenitore vuoto e alle donne serve una Breast Unit realmente operativa». L’Andos quotidianamente s’impegna in numerose attività dal supporto psicologico, ai consigli nutrizionali, consulenza chirurgica e legale, la donazione delle parrucche alle donne operate al seno all’ospedale di Udine e un aiuto economico per il tatuaggio dell’areola mammaria. Un impegno notevole se si pensa che ogni anno solo oltre un centinaio le donne che si rivolgono al Comitato.

Il programma di sabato 10 giugno

Sabato 10 giugno alle 9 a Palazzo Belgrado, prende il via il convegno «Alleati per vincere…trent’anni di storia» rivolto, non solo alle donne operate al seno, ma a tutta la popolazione per sensibilizzare e sottolineare l’importanza della prevenzione. Apre i lavori l’assessore regionale alla salute, Maria Sandra Telesca assieme al direttore generale dell’Asuiud, Mauro Delendi. Sono poi previsti gli interventi degli specialisti dell’Asuiud: Fabio Puglisi, Carla Cedolini, Massimo Bazzocchi, Mauro Schiavon, Italo Rasciale, Marco trovò, Eugenio Fraccalanza, in videoconferenza Mauro Ferrari e la testimonianza di uno studente infermiere. Modera il giornalista Paolo Monsanghini.



Il programma di sabato 11 giugno

Domenica 11 giugno alle 11 in Piazza San Giacomo, l’Andos festeggia i 30° anni di fondazione del sodalizio. Nel corso della giornata sono in programma numerose iniziative a favore delle donne, dal make-up all’acconciatura con il supporto di truccatori, estetiste e acconciatrici e una performance di body painting. L’Associazione spegnerà le 30 candeline con il taglio della torta alle 17. La giornata sarà inoltre allietata dalla musica di Radio Birikina e dalla voce di un ospite speciale: Mal. Per l'intera giornata ci sarà un buffet organizzato e gestito dalla scuola Alberghiera Ial Fvg.