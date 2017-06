Il sabato della scienza: alla scoperta dei sistemi di comunicazione degli animali

MARTIGNACCO - Annusare con le antenne, sentire con il corpo, parlare con le zampe, vedere con le orecchie… ma quanto è strano questo mondo? Gli animali hanno sviluppato forme differenti di comunicazione e singolari modi di percepire il mondo in cui vivono. Nell’ultimo dei tre appuntamenti del ‘Sabato della scienza’, al Naturama Science Center di Martignacco sabato 10 giugno verranno messi alla prova i sensi dei piccoli naturalisti, potenziando la loro capacità di ascolto e di concentrazione!

Esperienze sensoriali

Si potrà capire quanto differenti siano i versi degli animali; ascoltare suoni con le orecchie, ma anche con le mani; ‘assaggiare’ alcuni odori, lasciandosi guidare dall’olfatto; vedere con le mani, senza usare gli occhi. Tutta l’attività sarà basata su semplici esperienze sensoriali che mirano a far comprendere come sia possibile ‘usare meglio’ le straordinarie capacità che ci offrono i nostri sensi.

Programma

Dove: Il Presso il Naturama Science Center al Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco

Per chi: Bambini dai 6 agli 11 anni (Età della scuola primaria)

Durata e orario: Dalle 15 per una durata id circa tre ore

Costo: 10 euro a partecipante. Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria - può essere fatta via mail (didattica@bordanofarfalle.it ) oppure telefonando al numero 344.2345406

Varie: Ricordiamo di portare con sé la merenda e l’acqua).

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4 | 33035 Martignacco | www.naturamacenter.it |

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |