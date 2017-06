‘Scelsi’ conclude la stagione del Salotto Musicale del Fvg

FAGAGNA - Anche la seconda stagione del Salotto Musicale del Fvg sta per concludersi: l’ultimo appuntamento in calendario sarà venerdì 9 giugno, alle 21, in Villa Aurora (via Diaz 47). È l'ultima occasione per poter ascoltare la musica insolita di ‘Scelsi’, un programma per pianoforte e voci dedicato al compositore, uno dei più originali del Novecento italiano, a cui è stata dedicata e si è ispirata l’intera stagione ‘salottiera’ 2016-2017.

Aperitivo in giardino

Per salutare al meglio questo momento speciale prima della pausa estiva, l’associazione CoroPopMagico organizza a partire dalle 19.30 un aperitivo in giardino, aperto a soci e amici, con ‘Hugo & Co.’ dell'Azienda Agricola A Fil di Tiere di Lestans. Anche stavolta il concerto interattivo sarà accompagnato da un’opera d’arte selezionata appositamente per la serata. La mosaicista friulana Gessica Faelli, che vive e lavora a Monaco di Baviera, ha scelto una sua creazione per questa occasione speciale, contrappunto perfetto all’atmosfera accogliente del Salotto, da godersi a lume di candela e con la possibilità di conversare assieme in relax e conoscere di persona gli artisti.

Prenotazione

I posti sono limitati e sarà necessario prenotarsi. Oltre alle modalità usuali (online, via mail o telefono, salottomusicalepm@gmail.com o 348.8027207), solo per questa volta sarà possibile ‘iscriversi’ anche durante l'aperitivo, fino a esaurimento posti disponibili. Sarà comunque data precedenza alle prenotazioni ricevute in anticipo.