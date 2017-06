Play Homepage: arriva il contest che premia i giovani artisti

UDINE - The Groove Factory e Homepage festival continuano con il loro intento di essere punto di riferimento per l’aggregazione giovanile. Insieme al media partner Udinese Tv, si apprestano a organizzare anche quest’anno il contest musicale ‘Play Homepage!’, volto a stimolare l'incontro tra gli artisti regionali, che spesso non hanno la possibilità di confrontarsi e collaborare tra loro.

Giudice d’eccezione Omar Pedrini

Dopo i successi degli anni passati, ultima la finale del 2016 a Lignano con giudice d’eccezione Omar Pedrini, che ha incoronato come vincitori i Sever, ‘Play Homepage!’ continuerà a dare ai gruppi emergenti l'opportunità di confrontarsi sia tra loro, sia con un ambiente altamente specializzato e professionale, preparandoli così ad affrontare il mercato in modo consapevole. Si tratterà di un talent show giovanile in cui coloro che supereranno le selezioni iniziali avranno modo di migliorare la tecnica musicale, sotto la supervisione di realtà già attive nel mondo dell'entertainment e della musica. Le iscrizioni, volte a gruppi musicali tra uno e sei elementi e composti per due terzi da under 35, partiranno il 9 giugno e si chiuderanno il 9 luglio.

Per partecipare

Basterà inviare un demo originale in formato video, di un’esibizione o montato appositamente, all’indirizzo play@homepagefestival.com. Seguirà una fase di selezione, svolta sia da una giuria tecnica sia dal voto popolare, che potrà giudicare le performance live dei partecipanti tra il 23 e il 30 luglio tramite i canali di Homepage festival e Udinese tv. Dopodiché si arriverà alla finale del 16 agosto a Lignano, dove le sei band finaliste si sfideranno per vincere un buono di 500 euro da spendere negli studi di The Groove Factory ed un servizio fotografico professionale offerto da Homepage Festival.