6 giugno 1984: nasce Tetris, il gioco che ha conquistato il mondo

FVG - Chi non ha giocato almeno una volta a Tetris? Oggi questo mitico gioco di abilità festeggia i suoi 33 anni. A inventarlo fu un ricercatore Russo, Aleksej Leonidovič Pa¸itnov. Non essendo stato brevettato, il gioco è diventato disponibile praticamente per qualunque dispositivo, e questo ne ha sancito la popolarità planetaria.

Il gioco ha iniziato ad avere popolarità alla fine degli anni ottanta, e ulteriore popolarità derivò dall'essere venduto in bundle con la prima versione del Game Boy.

I vari pezzi del gioco di Tetris si chiamano tetramini, ciascuno composto da quattro blocchi. I tetramini cadono giù uno alla volta e il compito del giocatore è ruotarli o muoverli in modo che creino una riga orizzontale di blocchi senza interruzioni. Quando la riga è stata creata, i mattoni spariscono e i pezzi sovrastanti (se ce ne sono) cadono a formare nuove linee.