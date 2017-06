‘Summer Adventure’: una line up di stelle farà ballare migliaia di fan a Lignano

LIGNANO - L’estate di Lignano Sabbiadoro si arricchisce di un nuovo strepitoso evento dedicato alla musica Edm ed elettronica con l’arrivo di ‘Summer Adventure – One step to… Wish Outdoor 2018 Festival’, evento presentato in Italia per la sua seconda proposizione proprio da Wish Outdoor, l’happening internazionale open air di musica dance con i migliori dj al mondo e scenografie spettacolari.

Una line up di stelle

Il prossimo 14 agosto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, una line up di stelle farà ballare le migliaia di fan che accorreranno a Lignano anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia: Martin Garrix, Deorro, Jay Hardway, Mattn, Quintino, Vinai, White Puzzle, Nocturnal, queste le star della consolle che si alterneranno on stage a partire dalle 17.

I biglietti per l’evento saranno in vendita sui circuiti Ticketone e VivaTicket, info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Informazioni: www.wishoutdoor.it | Facebook | Twitter | Instagram |