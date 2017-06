Maltempo: gravi disagi in molte zone del Friuli

FVG - Numerosi disagi si segnalano a causa dell'ondata di maltempo che dalla tarda mattinata di martedì 6 giugno sta colpendo il Friuli Venezia Giulia. Allagamenti e disagi al traffico si segnalano nel Codroipese e nella zona sud di Udine, ma anche a Pavia di Udine e in altre zone.

Codroipo

La situazione più difficile si registra a Codroipo, dove una vera e propria 'bomba d'acqua' ha creato non poche difficoltà alla circolazione della cittadina e isolato alcune zone, rendendo difficilissimi i collegamenti. Centinaia le chiamate di emergenze giunte al numero unico 112.

Udine

In città a Udine, si sono registrati malfunzionamenti degli impianti semaforici (in via Caccia e in viale Ungheria) oltre a black-out di corrente elettrica.

Le zone a sud di Udine e i centri limitrofi al capoluogo

Sott’acqua il sottopassaggio di Risano, e anche quello di Pradamano (sul posto la protezione civile), che è stato chiuso, stessa sorte per quello di Udine in via Monte Sei Busi. Strade chiuse tra Lovaria, Pavia, Sammardenchia e Pozzuolo. Anche Pradamano ha registrato particolari disagi, tanto che per uscire dal paese la via praticabile con più agilità è quella in direzione Cerneglons. A Percoto non va meglio, l’acqua nella zona del cimitero, come testimoniano le immagini, corre nei campi come nel letto di un torrente. Il maltempo ha causato anche dei rallentamenti nella circolazione dei treni sulla rete regionale con ritardi di circa mezz'ora.

Problemi anche a Lavariano dove è esondata la roggia e sono molte le cantine invase dall’acqua. Anche a Mortegliano numerosi i problemi, per circa mezz'ora le strade di accesso al paese sono state bloccate dagli uomini della protezione civile, all'opera anche i vigili del fuoco che hanno liberato molte cantine dall'acqua.

Moltissima acqua sulle strade in zona Pavia di Udine (© G.G.)

Acqua corre come in un fiume nei pressi del cimitero di Percoto (© G.G.)

Acqua alta a Persereano (© G.G.)

Acqua alta a Persereano (© G.G.)

Non va meglio a San Vito al Tagliamento (© G.G.)

Strada Udine, Pradamano (© G.G.)

Risano (© G.G.)

Tissano (© G.G.)