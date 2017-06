Che tempo farà mercoledì 7 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg prevede ancora cielo variabile per la giornata di mercoledì. Saranno probabili rovesci sparsi e qualche temporale.

Al mattino probabilmente soffierà Bora moderata sulla costa e zone orientali, in calo durante il giorno, sostenuta invece alla sera. Temperature in calo: 24° sia in pianura che sulla costa.