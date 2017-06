Premio Cartoonia: a Udine per la prima volta si celebra il doppiaggio italiano

UDINE - Non solo concerti ma un vero e proprio tributo alla carriera. Viene istituito in Friuli "Il premio celebrazione carriera per il doppiaggio della televisione italiana». La manifestazione che verrà ospitata alla fiera di Udine vedrà oltre alla partecipazione di artisti del calibro di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, i due esponenti massimi delle sigle dei cartoni animati, anche la presenza di doppiatori legati al mondo del piccolo e grande schermo pronti ad aggiudicarsi il premio Cartoonia 2017 che celebrerà il lavoro svolto per il pubblico italiano.

Tre grandi voci

Nomination di questa prima edizione tre grandi voci legate appunto al mondo dei cartoni animati: Pietro Ubaldi storico doppiatore di Uan, di Doraimon e del Capitan Hector Barbossa visto recentemente sul grande schermo ne i Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar; Monica Ward voce da trent'anni di Lisa Simpson e sorella di Luca Ward, da tutti apprezzato nel ruolo di Massimo X Meridio de il Gladiatore; Infine Davide Garbolino attualmente voce di Bugs Bunny ma nel suo palmares annovera personaggi del calibro di Ash Ketchum dei Pokemon, Michelangelo delle tartarughe Ninja, Robin di Batman e il ruba cuori di È quasi magia Johnny.

Incontro con il pubblico

Il mondo del doppiaggio che per molti è un'arte sconosciuta, forse poco valorizzata, ma fondamentale della settima arte apre le sue porte a Cartoonia, infatti domenica 11 giugno, alle 14, è previsto un incontro tra il pubblico e questi tre grandi artisti, in cui ci sarà la possibilità di confrontarsi e carpire consigli utili per intraprendere questo particolare ma molto soddisfacente lavoro.

Prima concerto friulano nella carriera di Cristina D'Avena

Ricordiamo inoltre l'appuntamento per sabato 10 giugno, alle 21, con il primo concerto friulano nella carriera di Cristina D'Avena assieme ai Gemboy; domenica infine toccherà a Giorgio Vanni chiudere la manifestazione con uno grande show di luci suoni e sigle animate dance legate al mondo Mediaset.

Per info e ticket visitare il sito www.cartoonia.org o la pagina Facebook dove il tempo si e fermato.