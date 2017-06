Parte ‘Giovediamoci’, shopping e divertimento a Udine

UDINE - Prende il via giovedì prossimo 8 giugno con «C’è Udine in ballo» la rassegna ‘Giovediamoci’, shopping e divertimento a Udine, organizzata da UdineIdea in collaborazione con l’agenzia Giochi di Parole. A partire da questa settimana, e per tutto il mese di giugno e luglio, le principali piazze e spazi all’aperto del centro storico udinese ospiteranno eventi e attrattive diurni con lo scopo di appassionare gli ospiti e rendere ancora più gradevole lo shopping in città.

Si parte con il ballo

Il primo di questi appuntamenti è dedicato al ballo e protagonisti negli spazi esterni della Loggia del Lionello , tra le 18 e le 19, saranno i campioni nazionali e internazionali del Funny Center. In una cornice tra le più belle del centro di Udine, quasi 20 ballerini presenteranno i balli più colorati, appassionanti e vivaci, come inno all’imminente stagione estiva. Lo spettacolo è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.