Ecco “A2 - La linea del divertimento”, il bus pensato per i momenti di svago

LIGNANO SABBIADORO - Un nuovo bus urbano con la livrea personalizzata 'Linea A2 - La linea del divertimento' è la proposta per la città di Lignano Sabbiadoro presentata mercoledì 7 giugno alla 'Terrazza a Mare' dal vicesindaco della località balneare Vico Meroi, dagli assessori Massimo Brini e Ada Iuri, oltre che dai rappresentanti dei Parchi, del Cinecity e di Saf. Grazie alla collaborazione di questi enti, durante il periodo estivo i passeggeri dei mezzi pubblici potranno godere di numerosi sconti. Un’operazione in linea con il programma di Saf, che sostiene e promuove le iniziative sociali e culturali organizzate sul territorio, per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del trasporto pubblico anche in occasioni di svago e nel tempo libero, proponendo una formula ecologica, economica e comoda che garantisce la massima accessibilità alla città.

I vantaggi per i possessori del biglietto Saf

Chiunque presenti all’ingresso dei parchi tematici di Lignano o al cinema il biglietto dell'autobus convalidato godrà di numerosi vantaggi. Ad esempoio, al CinemaCity il biglietto Saf darà diritto ad uno sconto di 1 euro sull’ingresso al cinema (l’entrata è omaggio se a presentare il biglietto è un bambino fino a dieci anni, accompagnato da un adulto pagante biglietto intero). Per l’Aquasplash e Gulliverlandia l’ingresso è omaggio per i bambini fino a 12 anni accompagnati da un adulto pagante. Al LunaPark Strabilia lo sconto sarà del 50% su ogni attrazione (esclusi i banchi dolciari e bevande). Per i clienti del Parco Junior lo sconto è di 3 euro sull’acquisto del biglietto giornaliero 'Happy DAY'. Infine, per il Parco Zoo Punta Verde, lo sconto riservato ai clienti che presentano il titolo di viaggio convalidato è di 2 euro sul biglietto d’ingresso. Un importante e vantaggioso servizio per i tanti turisti che ogni estate affollano la località balneare.

Incentivare la cultura della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile

«Saf ha un forte radicamento al territorio nel quale opera, adoperandosi per fornire un servizio di trasporto pubblico che possa rispondere alle esigenze di cittadini e turisti – ha riferito Lorenza Larese, responsabile marketing della società di trasporti -. A testimonianza della storica collaborazione con il Comune di Lignano, Saf sposa diverse iniziative sociali e culturali, con gli obiettivi di supportare e sostenere il territorio, ma anche di sensibilizzare i cittadini (e turisti) all’utilizzo del trasporto pubblico come formula ecosostenibile di mobilità, anche nelle occasioni di svago. Perché viaggiare con l’autobus conviene e fa bene alla natura. Quando il Consorzio dei parchi tematici e il Cinema hanno proposto l’iniziativa, abbiamo interpretato il progetto come una naturale conseguenza di un accordo già esistente con il Parco Zoo, nell’ambito dell’iniziativa Pull the plug, nell’ottica di promuovere la consapevolezza che piccole azioni di ciascuno possono fare una grande differenza per salvaguardare l’ambiente. In questo modo, anche con una consistente campagna di comunicazione di cui il bus che inauguriamo oggi è il simbolo (Linea A2 – la linea dei parchi e del divertimento), insieme con Cinecity e i parchi tematici intendiamo promuovere ed incentivare la cultura della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile».