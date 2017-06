FVG - E’ stato riaperto alle 17 e 30 il tratto autostradale Latisana – Portogruaro in direzione Venezia, chiuso in seguito a un incidente.

Il sinistro è stato il terzo accaduto nella giornata di mercoledì sulla A4 e ha richiesto l’istituzione dell’uscita obbligatoria a Latisana e l’attivazione dei percorsi alternativi.

In serata le code interessano ancora il tratto che va dal nodo di Palmanova a Latisana in direzione Venezia. In sofferenza la viabilità esterna.