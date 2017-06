Cori in Festa a Palmanova, concerti, messe cantate e laboratorio corale

PALMANOVA - Domenica 11 giugno all’insegna della musica a Palmanova, con 16 cori e 14 eventi musicali, tra concerti nei luoghi simbolo della Fortezza di Palmanova, Sante Messe cantate e un laboratorio corale per i cori di voci bianche. Ospiti dell’evento «Cori in Festa» di Uscf (Unione Società Corali Friulane – Udine), organizzato dall’Accademia Musicale Città di Palmanova e dal Comune, gruppi provenienti da Vicenza, Aquileia, Castions della Mura, Cervignano del Friuli, Mereto di Capitolo, Palmanova, Perteole, Ruda, Tapogliano e Torviscosa. «Due anni fa ad Aquileia, oggi a Palmanova. Cori in festa è un evento radicato sul territorio. Un momento di arricchimento culturale e personale per tutta la nostra comunitá. Ma anche un modo per far conoscere a tantissime persone la città e promuovere le sue bellezze» commenta la vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis. E aggiunge Nicola Fiorino, Presidente dell’Accademia Musicale Città di Palmanova: «Per tutti i cori questa sarà una bellissima esperienza, dal punto di vista artistico confrontandosi con l’acustica dei vari luoghi dove si esibiranno, ma anche dal punto di vista personale, scoprendo luoghi della città che magari non conoscono».

Il programma

Si inizia la mattina alle 10.15, nel Duomo di Piazza Grande, con il concerto mattutino del Coro V. Ruffo - Città di Cervignano del Friuli. A seguire le Sante Messe Cantate nella Chiesa di Jalmicco alle 10.30, con il Gruppo Vocale Femminile Polivoice di Aquileia, nella Chiesa di Sottoselva, sempre alle 10.30, con il Piccolo Coro Natissa di Aquileia - sez. giovanile, e nel Duomo di Palmanova, alle 11, con il Coro San Martino di Tapogliano. In Polveriera Garzoni, dalle 10.30 alle 12, i maestri hanno voluto dedicare ai bambini un Laboratorio Corale per i cori di voci bianche, assieme al Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa e al Piccolo Coro Natissa di Aquileia. Un centinaio i partecipanti. Si avvicenderanno poi per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio, concerti in vari luoghi della città, da Piazza Grande ai Borghi, dalla Polveriera Garzoni a Piazzetta Collalto, dalla Chiesa di San Francesco alla Loggia della Gran Guardia. In caso di maltempo i concerti si terranno all’interno del Teatro Gustavo Modena.

I concerti mattutini

Questo l’elenco completo dei concerti, tra mattutini e pomeridiani, compresa la grande Cerimonia di Chiusura delle 18.30 in Piazza. I concerti mattutini, inizieranno alle 10.15 nel Duomo, con il Coro V. Ruffo - Città di Cervignano del Friuli. Alle 11.45, in Borgo Aquileia, con il Coro Punto & a Capo di Mereto di Capitolo e il Coro Meleretum di Mereto di Capitolo. Alle 12.15, in Piazza Grande, l’esibizione del Coro Natissa di Aquileia e alle 12.30, in Borgo Cividale, canteranno il Coro San Tommaso di Perteole e il Coro Multifariam di Ruda.

Al pomeriggio e gran finale

Nel pomeriggio alle 15, nella Polveriera Napoleonica Garzoni, il Coro Le Nove Note di Palmanova e il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa - sez. giovanile. Alle 15.45, in Piazzetta Collalto, i cori di voci bianche Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa e Piccolo Coro Natissa di Aquileia. Alle 16.30, nella Chiesa di San Francesco, il Coro San Tommaso di Perteole, il Coro Castions delle Mura e il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa - sez. giovanile. Alle 17.30, nella Loggia della Gran Guardia, il Gruppo Vocale Femminile Polivoice di Aquileia, il Gruppo polifonico C. Monteverdi di Ruda e il Coro G.E.V. di Vicenza. A seguire è stata organizzato un corteo dei cori in Piazza Grande. Gran finale con la Cerimonia di chiusura, alle 18.30, sempre in Piazza, con saluti delle autorità, esibizione del laboratorio corale formato dai cori di voci bianche e finale a cori riuniti.