Gli eventi in programma giovedì 8 giugno

UDINE - Ecco qui gli eventi che abbiamo selezionato per voi, oggi.

Thomas, di ‘Amici 16’, al Città Fiera

Thomas, il giovanissimo concorrente del talent show ’Amici 16’, sarà ospite a Città Fiera giovedì 8 giugno dalle 17 per incontrare i fan, che potranno vedere autografato il suo album di debutto ’Oggi più che mai’ con le canzoni inedite scritte da lui e prodotte da Stash dei The Kolors. L’appuntamento è nel nuovo quartiere dello shopping (piano terra). L’accesso è gratuito per i possessori del cd che sarà acquistabile da Unieuro, Musical Box, Iper. È uscito il 19 maggio per Warner Music ‘Oggi più che mai’, il primo album dell’artista. L’album contiene 7 canzoni, cinque inedite scritte da Thomas con Vittorio e Anthony Conte, di cui quattro prodotte da Stash e Alex Tricarichi (Normaltà, Why, Oggi più che mai e Persone come te) e due cover: Fast Car di Tracy Chapman e Hai Delle Isole Negli Occhi di Tiziano Ferro.

'Giovedì Latino e Caraibico' al Parco del Cormor

Ritorna uno degli appuntamenti più famosi per gli amanti della musica caraibica della regione, che va in scena da un decennio. Si tratta del 'Giovedì Latino e Caraibico' al Parco del Cormor. L'avvio ufficiale di quello che sarà l'appuntamento settimanale è previsto per oggi, giovedì 8 giugno, per poi proseguire per tutta l'estate. Come sempre ad ingresso gratuito.

Visiojazz

È tempo di musica live al Garden del Visionario! Toccherà al Triblend Project il compito d’inaugurare ufficialmente l’8 giugno alle 19.30 Visiojazz, che ogni giovedì porterà nel giardino di via Asquini i grandi nomi del jazz nel percorso curato, ancora una volta, daNevio Zaninotto. Il concerto sarà ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. Visiojazz è solo uno degli appuntamenti del ricchissimo cartellone di Visionario d'Estate, pronto a scandire i prossimi tre mesi della vita cittadina: ricordiamo infatti i djset (ogni lunedì), il night market e le cene a tema (ogni martedì), Visi(open)air - 6 appuntamenti di musica live curati, come sempre, da The Mechanical Tales -, l’Aperitivo cinematografico (ogni lunedì) e le attività per i più piccoli, con laboratori e appuntamenti speciali a loro dedicati. Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Il Duo Volodymyr Lavrynenko e Olena Guliei in concerto a Udine

Si preannuncia elegante e vivacissimo il concerto che, giovedì 8 giugno a Udine, vedrà protagonista l’Ensemble vincitore del Concorso internazionale Premio Trio di Trieste 2015, il Duo Volodymyr Lavrynenko e Olena Guliei, pianoforte e violoncello. L’appuntamento è in programma alle 18 nell’Aula Magna del Collegio Educandato Uccellis, per iniziativa dell’Associazione Chamber Music Trieste nell’ambito del Convegno ‘Open windows of Europe’. La sera prima, mercoledì 7 giugno, saranno di scena alla Fazioli Concert Hall di Sacile alle 20.45 per la rassegna Winners. A Udine il concerto proporrà pagine di Beethoven e Prokof’ev, l’ingresso è libero e aperto alla città info tel. 040.3480598 www.acmtrioditrieste.it

Prende il via ‘Giovediamoci’

Prende il via giovedì prossimo 8 giugno con ‘C’è Udine in ballo’ la rassegna ‘Giovediamoci’, shopping e divertimento a Udine, organizzata da UdineIdea in collaborazione con l’agenzia Giochi di Parole. A partire da questa settimana, e per tutto il mese di giugno e luglio, le principali piazze e spazi all’aperto del centro storico udinese ospiteranno eventi e attrattive diurni con lo scopo di appassionare gli ospiti e rendere ancora più gradevole lo shopping in città. Maggiori info sul programma, qui.

Le coppe del mondo a Palazzo d’Aronco

Udine si veste d'azzurro per accogliere la Nazionale italiana. Fervono i preparativi per la partita tra Italia e Liechtenstein di domenica 11 giugno, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Come era avvenuto lo scorso anno per il match amichevole tra gli azzurri e la Spagna, anche in questa occasione Comune e Figc hanno messo a punto un programma di eventi collaterali nell'ambito di ‘Udine Città Azzurra’. L'appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di calcio è sicuramente l'esposizione dei trofei azzurri, ospitata a palazzo Morpurgo dall'8 all'11 giugno. Per quattro giorni i tifosi azzurri potranno vedere da vicino le quattro Coppe del mondo conquistate dall'Italia nel 1934, nel 1938, nel 1982 e nel 2006. La mostra sarà accessibile dalle 16 alle 19 l'8 e 9 giugno, dalle 11 alle 19 il 10 giugno e dalle 11 alle 15 l'11 giugno.