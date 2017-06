Torna il giovedì latino e caraibico al Parco del Cormor

UDINE - Ritorna uno degli appuntamenti più famosi per gli amanti della musica caraibica della regione, che va in scena da un decennio. Si tratta del 'Giovedì Latino e Caraibico' al Parco del Cormor. L'avvio ufficiale di quello che sarà l'appuntamento settimanale è previsto per giovedì 8 giugno, per poi proseguire per tutta l'estate. Come sempre a ingresso gratuito.

Fra le novità del 2017 le proposte a tema con l'angolo dei cocktail caraibici e una programmazione ricca di collaborazioni con diversi protagonisti in collaborazione con tutte le migliori scuole di ballo del Friuli. Ma rimane punto fisso della serata la presenza di realtà come Ritmovida e le musiche sapientemente selezionate di DJ Gaby & Friends con il supporto di Salsambanew e Las Monitinas. Non solo musica, ma anche molte iniziative a tema caraibico e latimoamericano come dei piccoli corsi per imparare i primi passi, alcune attività sportive come il Onekor del New Life Center e i cocktail a tema, il chiosco dei mojito e la birreria e poi l'apertura già dalle ore 19.00 per incontrarsi sia per l'aperitivo sia per cena con la carne alla brace. Nel proseguo della stagione ci saranno anche alcuni eventi speciali dedicati alla musica caraibica , delle manifestazioni con degli ospiti speciali e delle iniziative aggiuntive che avremo modo di scoprire nelle prossime settimane.

Divertimento e piacevole compagnia

Ancora una volta la direzione del Parco del Cormor vuole dare una alternativa ai cittadini udinesi e provenienti da fuori città per passare una serata nella natura con il sano divertimento e lo svago per piacevoli momenti in compagnia. Il Giovedì Latino e Caraibico sarà ospitato nel prestigioso Parco del Cormor di Udine (raggiungibile dall'uscita per la Fiera della tangenziale) tutti i giovedì. L'area ristoro sarà attiva già alle 19, la musica inizierà verso le 21. L'ingresso sarà gratuito e nello stile di questa stagione che vede il Parco un po' come una piazza paesana, si potranno trovare: fornitissimo chiosco gastronomico, grigliate alla brace, paninoteca, chioschi birreria e drink. Per informazioni e prenotazioni di cene è attiva l'infoline 0432.295830 e la pagina Facebook ufficiale.