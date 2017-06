Autostrada chiusa: Autovie Venete segnala date e orari

FVG - Autostrada chiusa, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno per l’abbattimento di un cavalcavia. E’ la prima di una serie di demolizioni che rientrano nei lavori di realizzazione della terza corsia sulla A4 e riguarda il cavalcavia n. 415 'di Porpetto-Corgnolo' che attraversa l’autostrada A4 nel tratto San Giorgio di Nogaro – Latisana. L’intervento, richiederà la chiusura del tratto Latisana - San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, dalle 21 di sabato 10 alle 8 di domenica 11 giugno. Nello stesso arco di tempo e nello stesso tratto, sono stati anche pianificati una serie di altri lavori, per ottimizzare la chiusura, fra i quali la rimozione di un portale e il rifacimento della segnaletica orizzontale, che sarà adeguata alle necessità del cantiere. I veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Venezia potranno uscire al casello di San Giorgio di Nogaro e rientrare in A4 a quello di Latisana mentre, per chi arriva da Venezia ed è diretto verso Trieste potrà uscire a Latisana e rientrare a San Giorgio di Nogaro.