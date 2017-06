Incidente fra 3 mezzi pesanti sull’ autostrada A4: traffico bloccato

FVG - Incidente fra 3 mezzi pesanti sull’ autostrada A4, nel tratto compreso fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Non risultano persone ferite, ma il traffico è bloccato. Istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro e chiusa l’entrata in autostrada; attivato anche il by-pass che re-indirizza il traffico in A28/A27. Attenzione alle code, per curiosi, che si sono già formate in direzione Trieste all’altezza dell’incidente.