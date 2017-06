Nel bar, ubriaco, con due coltelli a serramanico nelle tasche

TARVISIO - Se ne andava in giro nei bar del Tarvisiaono con due coltelli a serramanico nelle tasche. Per questo un 46enne della provincia veneta è stato denunciato per ubriachezza e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto a Tarvisio, dove i militari del Norm hanno identificato l'uomo coinvolto in un diverbio con alcuni clienti in un bar della zona, in piena notte. In manifesto stato di ubriachezza, sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, posti sotto sequestro.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di ubriachezza e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.