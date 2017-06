La Notte dei Lettori : Udine diventa capitale della lettura

UDINE - Udine diventa la capitale della lettura con oltre 60 eventi tra mostre, letture, cene letterarie, workshop, giochi, musica e teatro che condurranno i lettori attraverso una città lenta, dove fermarsi ad ascoltare parole, chiacchierare attorno a un libro o un autore, leggere un brano che ci ha emozionato.

L’avvio ufficiale

La Notte dei Lettori (www.lanottedeilettori.it) verrà ufficialmente aperta sabato 17 giugno sotto la Loggia del Lionello alle 18 insieme a Stefano Benni, uno degli scrittori più amati dal popolo dei lettori, autore di diversi libri culto per intere generazioni. Dialogheranno con lui Aurora Milan e Gabriele Franco. L’evento di chiusura del festival, alle 23, sarà affidato a un’altra straordinaria presenza: Roberto Vecchioni racconterà i libri che lo hanno rivoluzionato e gli autori che hanno cambiato il mondo in un dialogo assieme a Maurizio Mattiuzza.

Gli stati generali della lettura

Tra gli appuntamenti, venerdì 16 (a partire dalle 9), segnaliamo ’Gli stati generali della lettura’, presso la Sala Corgnali della Biblioteca Civica ‘Joppi’ - Sezione Moderna (in Riva Bartolini), tavola rotonda sulla situazione del libro in Italia, in cui verranno confrontati i diversi punti di vista di editori (con Francesca Archinto - rappresentante della sezione ragazzi della Associazione Italiana Editori), librerie (con Alberto Galla - vicepresidente dell’Associazione Italiana Librai) e biblioteche (con Cecilia Cognini - Responsabile Area Servizi al pubblico, Attività culturali, Qualità e Sviluppo delle Biblioteche Civiche di Torino). Il convegno sarà moderato da Romano Vecchiet (Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche).

L'intero programma è disponibile qui.