Raf protagonista dell’estate al Palmanova Outlet Village

AIELLO DEL FRIULI – L’estate del Palmanova Outlet Village parte alla grande. C’è attesa per il concerto di Raf, sabato 10 giugno, alle 21. Per l’occasione, tutti i negozi resteranno aperti fino alle 23.30. Una carriera tutta in discesa quella del noto e apprezzato cantautore pugliese: Nel 1984 Raf incide con Carrere, la più importante etichetta francese, il suo primo singolo, «Self Control», un brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. Alla fine dell'anno esce il primo album intitolato Raf. Nel 1987, in coppia con Umberto Tozzi, scrive e interpreta «Gente di mare», una hit in tutta Europa, mentre l’anno seguente, a Sanremo, canta «Inevitabile follia». Tanti i successi firmati da Raf: nel 1989, a Sanremo, «Cosa resterà degli anni Ottanta» conquista il grande pubblico, nell’agosto 1989 «Ti pretendo» è l'hit dell'estate e nel 1991 «Interminatamente», «Oggi un Dio non ho» e «Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è» vanno a colpo sicuro. Nel 1993 «Cannibali» è 6 volte disco di platino. Si tratta di un album ricco di canzoni di successo («Il battito animale», «Due», «Stai con me»). Negli anni seguenti il cantante pubblica numerosi album di successo.

Raf oggi

Nel 2015 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano «Come una Favola». Seguono i singoli «Rimani tu» ed «Eclissi totale», immediatamente in vetta alla classifica iTunes, tutti contenuti nell’album «Sono io», pubblicato a giugno. Ha presentato il nuovo lavoro discografico con un lungo tour. In serbo per la serata anche una sorpresa per la clientela. Sempre sabato 10 giugno, in occasione del concerto, l’esperienza di shopping sarà ancora più interessante grazie a una speciale promozione, con una scontistica del 40 per cento sul prezzo outlet, dalle 20 alle 23.30. Per informazioni http://www.palmanovaoutlet.it/it/land-of-palmanova/raf-free-concert.