Prende il via ‘Girarifugi’ e le rassegne di ‘Note e parole in rifugio’

TOLMEZZO - Quest’anno Assorifugi ha presentato la propria attività con una nuova formula, sposando l’iniziativa lanciata dal Comune di Tolmezzo Città Alpina dal titolo ‘Rifugi in Città. Tolmezzo Campo Base’. Un importante doppio anniversario, i vent’anni di Note in rifugio e quelli della scomparsa di una storica figura di rifugista, Mauro Conighi, suo primo ideatore. Il tutto promosso attraverso la prima edizione di ‘Rifugi in città’. ‘Tolmezzo Campo Base’, assieme ai principali interlocutori della montagna: i gestori dei rifugi, le guide alpine e il soccorso alpino e speleologico, che dal trampolino di lancio di Tolmezzo promuovono le proprie attività in quota. Una presentazione carica di emozioni grazie alla presenza della grande coppia di alpinisti Nives Meroi e Romano Benet da poco rientrati dal successo dell’Annapurna, ultimo dei 14 Ottomila salito assieme. La coppia ha ricevuto dalla presidente della Giunta regionale Debora Serracchiani una targa quale riconoscimento ufficiale della loro straordinaria impresa alpinistica.

Note in rifugio, Parole in rifugio, Girarifugi

L’associazione dei Gestori di Rifugi Alpini di Friuli e Cadore ha presentato nella cittadina carnica, in collaborazione con Regione Fvg, PromoTurismoFvg, Comune di Tolmezzo, Ersa, Banca Popolare di Cividale, Angeli Sport di Tolmezzo, Società dei Concerti di Trieste e Libera Terra, il calendario di eventi e proposte in programma per l’estate 2017: 20° edizione di Note in rifugio, 12° edizione di Parole in rifugio, 7° edizione di Girarifugi.

Rifugi e musica

A partire da luglio hanno inizio i sei concerti della rassegna Note in Rifugio, a cura di Valter Iuretig, che quest’anno alternano assoli, musica classica e musica jazz - contemporanea. Si svolgeranno al Rifugio Calvi (2 luglio), al Rifugio Giaf (9 luglio), al Rifugio Flaiban - Pacherini (16 luglio), al Rifugio Gilberti (23 luglio), al Rifugio Pelizzo (6 agosto) e al Rifugio Tolazzi (3 settembre).

Rifugi e parole

I quattro eventi di Parole in rifugio, curati da Luciano Santin sono anche quest’anno incentrati in parte sul tema dei nazionalismi e della guerra in montagna, in parte sull’alpinismo e sull’agricoltura alpina e comprendono un reading, uno spettacolo, un’azione scenica e una conferenza. Si terranno al Rifugio Divisione Julia (26 agosto), al Rifugio Som Picol (27 agosto), al Rifugio Chiampizzulon (3 settembre), al Rifugio Corsi (9 settembre). Al termine di ogni evento ci sarà, a cura dell’ERSA, una presentazione di prodotti tipici delle malghe, con formaggio, ricotta affumicata e burro. Il 9 luglio ci sarà una giornata con i prodotti delle terre liberate dalla mafia in collaborazione con l’associazione Libera Terra. Assorifugi cresce anche grazie al supporto della Popolare di Cividale, sponsor sin dall'inizio di questa iniziativa. Le rassegne sono sempre più seguite da un pubblico affezionato e da nuovi ammiratori e quest’anno il sodalizio acquisisce cinque nuovi partner: Rifugio Malga Chiadinas, Rifugio Pussa, Rifugio Sompicòl, Rifugio Staipo da Canobio e Rifugio Monte Ferro.

Associazione Gestori Rifugi Alpini Friuli Veneto e Carinzia www.assorifugi.it. Il programma è disponibile qui.