La White Run sbarca a Cividale: sport, musica, food&drink

UDINE - Dopo la Color Run, arriva la White Run®. Si parte vestiti di bianco, in modo creativo. Si corre e si gioca attraverso i luoghi più rappresentativi della città. Si arriva felici al traguardo dove si farà festa all’after party nella White Arena. L’appuntamento è per sabato 2 settembre, alle 18.30, alla sede della Banca di Cividale, in viale Libertà a Cividale del Friuli. Prima e durante la corsa ci sarà animazione e intrattenimento lungo tutto il percorso grazie anche alla diretta di Radio LatteMiele (radio ufficiale dell'evento). Dopo la corsa ci sarà ad aspettarti l’After Party con musica, food&drink alla White Arena.

A chi è rivolta

Alla White Run® può partecipare chiunque e a qualsiasi età. Non è una corsa competitiva. Sono i benvenuti i ragazzi, le famiglie, le coppie, gli anziani e i bambini accompagnati dai propri genitori. White Run® è una fun race non competitiva che farà vivere un’esperienza indimenticabile attraverso luoghi bellissimi, festa, musica, divertimento e tanta tanta allegria. L’obiettivo non è raggiungere il massimo della performance sportiva ma divertirsi al massimo assieme ai propri amici e a tutti gli altri partecipanti.

Entrando nel dettaglio

White Run® è una fun race - una corsa non competitiva - che vuole unire sport, benessere, cultura e divertimento. E’ un evento nazionale che ti dà la possibilità di correre attraverso centri storici di elevato valore artistico e culturale del Paese. Il percorso cambia a ogni edizione per far scoprire, in un modo originale, i luoghi più caratteristici e ricchi di storia, a seconda della città che la ospita. Alla partenza attraverserai una vera e propria nuvola bianca e lungo il percorso troverai effetti speciali che ti faranno vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. Non serve raggiungere la migliore prestazione sportiva ma percorrere in modo spensierato i 5 chilometri della corsa. Ciò che contraddistingue la White Run® è il colore bianco. Per questo motivo per partecipare devi vestirti di bianco, in modo creativo ed eccentrico! La corsa sarà caratterizzata dalla partecipazione attiva della gente del luogo che ti accompagnerà fino all’arrivo dove sarai accolto da una grande festa di musica e sapori nella White Arena.

L’intero regolamento è disponibile qui.

Per l’iscrizione online, basta invece cliccare qui.