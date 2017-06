Gay Pride: sicurezza rafforzata e controlli con i metal detector

UDINE - «Il messaggio che vogliamo far passare non è limitare la libertà, la fantasia e la creatività, ma permettere – ha dichiarato il Questore Claudio Cracovia - che la gente viva la manifestazione e i concerti in serenità, tranquillità e in sicurezza. Noi dobbiamo continuare a fare le manifestazioni, dobbiamo continuare a fare gli eventi, non dobbiamo arretrare a causa di quello che sta succedendo in quest’epoca. Solo dobbiamo continuare a farlo in sicurezza». A due giorni dalla grande parata che coinvolgerà il centro storico del capoluogo friulano, per quello che sarà il primo grande Fvg Pride della storia del Friuli Venezia Giulia, la Questura ha infatti convocato i vertici organizzativi del Comitato Fvg Pride per disporre alcune modifiche allo svolgimento della giornata di sabato 10 giugno, in accordo con le disposizioni generali di sicurezza rispetto ai recenti fatti di cronaca nazionale e internazionale, non ultimi gli avvenimenti di Torino.

Il punto di partenza e il percorso sono confermati come da programma. La Polizia municipale ha disposto il sigillo dei cestini delle immondizie e lo spostamento delle campane di vetro che si trovano lungo il percorso, come da prassi già adottata ad esempio in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dello scorso anno. La variazione rispetto al programma originale sarà che i discorsi istituzionali si svolgeranno sul terrapieno di Piazza della Libertà, luogo simbolo della resistenza udinese, mentre il piazzale del Castello sarà riservato al concerto con gruppi internazionali organizzato dal direttivo artistico del Comitato Fvg Pride in collaborazione con il circolo Cas’Aupa e l’agenzia Radar Concerti.

Per accedere al piazzale le persone saranno così invitate a non portare con sé bottiglie di vetro, oggetti contundenti e spray al peperoncino, così come non sarà permessa la vendita di bibite in bottiglie di vetro. Saranno così effettuati controlli da personale addetto alla sicurezza anche con i metal detector.