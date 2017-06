Autostrada. Bus tamponato da un camion: giovani passeggeri e autista rimangono feriti

LATISANA - Ancora un incidente in autostrada nella giornata dell'8 giugno.Ad essere coinvolti tre mezzi, una corriere che trasportava dei ragazzi austriaci e due camion.

Il pullman, da una prima ricostruzione, procedeva in direzione Trieste. Giunto tra Latisana e San Giorgio di Npogaro è stato tamponato da un mezzo pesante. A seguito dell'impatto, la corriera, a sua volta, ha tamponato un altro camion. Nell'impatto sono rimasti feriti il conducente, che è stato elitrasportato all'ospedale - non si conoscono al momento le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita - e alcuni ragazzi che di trovavano a bordo del mezzo. I giovani sono stati portati in diversi ospedali della regione Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Permangono dunque ancora i problemi al traffico che dopo una giornata 'di passioni' continua a essere bloccato.