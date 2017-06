Visitait.it ad Aria di Festa 2017: avventure all’aria aperta alla scoperta di San Daniele

UDINE - Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, Visitait.it, primo e unico booking per prenotare in modo semplice e sicuro attività, esperienze e avventure all’aria aperta in Friuli Venezia Giulia, porterà i visitatori alla scoperta del territorio di San Daniele grazie ad un ricco ventaglio di proposte.

Un’esperienza a 360 gradi

Ad Aria di Festa, storica manifestazione friulana giunta alla sua 33esima edizione, infatti, a farla da padrone sarà sempre il prosciutto più conosciuto al mondo, ma al contempo la festa si estenderà oltre i confini della città per un’esperienza a 360 gradi, in cui la tradizione culinaria si integra perfettamente con l’attività fisica e con il benessere che solo un’immersione totale nella natura sa regalare.

Le attività

Si potrà così scendere in canoa canadese o con il gommone tra i rami intrecciati del Fiume Tagliamento o fare canyoning sul Rio Gasparini per provare esperienze senza precedenti, che uniscono allo sport e alla giusta dose di adrenalina, anche una componente naturalistica e paesaggistica. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, le guide saranno sono in grado di far apprezzare ogni particolare dell’ambiente circostante raccontandone storia, caratteristiche naturalistiche e curiosità di vario tipo. Per chi invece preferisce la tranquillità, Visitait.it organizza diversi tour in carrozza d’epoca per far vivere un'esperienza originale e di altri tempi, attraverso campagne e vigneti per raggiungere Ville storiche e castelli e riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano

La mongolfiera

Ma il vero fiore all’occhiello della collaborazione tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e Visitait.it è la mongolfiera: regina incontrastata di eventi e manifestazioni, in questa occasione la vedremo utilizzata in tutte le sue forme. Volerà al mattino (partenza ore 06:00) e al pomeriggio (partenza ore 18:30) sorvolando la città e portando oltre cento persone nei cieli sopra San Daniele. Al tramonto, dalle 18:30 in poi, sarà anche in centro città, in volo vincolato all’interno dello stadio ‘L. Zanussi’ (Piazzale IV Novembre), per regalare momenti di pura magia a grandi e piccini che potranno salire per godersi uno spettacolo paesaggistico unico. A quest’ultima sarà affiancata una mongolfiera ‘didattica’ per i più piccoli: si tratta di una mongolfiera gonfiata ed appoggiata a terra, all’interno della quale si può entrare a gruppi (i bambini possono camminare e divertirsi dentro ‘la grotta colorata’) ed ascoltare i racconti di un intrattenitore che farà loro scoprire questo magico ‘mondo’. Inoltre, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno, presso lo stadio ‘L. Zanussi’, sarà presente un info point Visitait.it in cui si potranno richiedere informazioni e prenotare le attività.

Per ulteriori informazioni: Visitait Srl |Via Stretta del Parco 4, Buttrio |389 6514885 | info@vistait.it | www.visitait.it |