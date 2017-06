A Monte Buja torna la Sagra del Toro alla brace

MONTE DI BUJA - Fin dal 1965, sul Monte di Buja agli inizi di giugno si svolge la tradizionale festa che ha come attrazione culinaria il famoso Toro alla Brace. La Sagra del Toro in #fiestediprimevere è meta ambita dei visitatori provenienti da tutto il Friuli, dal vicino Veneto e non mancano le comitive provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai sapori e gusti tipici friulani di questa collina. Quest'anno l'appuntamento è per sabato 10 e domenic 11 giugno. Le proposte culinarie sono davvero stuzzicanti: si potrà gustare il prelibato Toro alla Brace abbinato alla polenta artigianale di Ciro, insieme alle altre specialità, come il piatto alla castellana (arrosto di toro), il carpaccio, l'hamburger di toro (una proposta molto apprezzata anche dai più piccoli), i crostini, il frico di patate e abbinare il tutto con le selezionate etichette in enoteca o se preferite la birroteca dove potrete degustare le birre e conoscere i segreti dei produttori. Le novità di questa edizione sono molte come l’iniziativa a sostegno della Fondazione Valentino Pontello, la mostra dei «Balarins di Buje» all’interno del Museo della Medaglia, l’autoraduno di Auto Storiche e l'apertura al pubblico dell'area est per la visita al vecchio castello medioevale situato in cima al bosco e facilmente accessibile a piedi dove si potrà godere di una vista fantastica su tutta la pianura sottostante. Eccezionale da visitare al tramonto e far vivere le emozioni sensoriali con la suggestiva e ricercata enoteca al suo interno. Per l'occasione, domenica 11 giugno, ci saranno i mercatini medievali e le animazioni in costume.

Sabato 10 Giugno

Alle 17 Inaugurazione mostra presso il Museo della Medaglia: «I Balarins di Buje: 10 anni di Butinle in Stajare nell'Europa dei Popoli e 10 anni di amicizia con Vilsbiburg nel 50° di fondazione», alle 18 apertura chioschi enogastronomici con specialità Toro alla Brace, alle 19 degustazione in birroteca malto d'oro con il produttore. Alle 21 Diretta Telefriuli speciale Il campanile e alle 21.30 serata Giovane con Radio Company.

Domenica 11 Giugno

Giornata di sostegno per la Fondazione Valentino Pontello: Il toro per il sociale con il piatto un valido aiuto alla Fondazione. Alle 11 autoraduno di primavera prima edizione. Dalla piazza del mercato di Buja partenza tour di auto storiche organizzato da Alfa Romeo Club di Majano, alle 12 apertura chioschi enogastronomici con specialità Toro alla Brace, alle 12.30 arrivo in monte di Buja auto storiche. Dalle 15 giochi, trucca bimbi e animazioni per bambini, mercatini e animazioni medievali in castello in collaborazione con Pro Spilimbergo ed in fine alle 24 gran finale a sorpresa.