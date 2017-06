Climbing Wall, tutto pronto per l'inaugurazione della torre di arrampicata sulla spiaggia di Lignano

LIGNANO SABBIADORO - E’ alta 7 metri, propone percorsi di arrampicata per grandi e piccini e si preannuncia essere uno dei pezzi forti dell’estate lignanese 2017. Parliamo della Climbing Wall, torre di arrampicata, la cui costruzione è terminata da pcoo. Impossibile non vederla, sia per l’altezza che per la sua vicinanza alla Terrazza a Mare, ma soprattutto per la sua inusuale collocazione: la parete artificiale d’arrampicata è posta proprio sulla spiaggia per un abbinamento mare - monti unico. Una proposta che unisce idealmente due delle bellezze del Friuli Venezia Giulia: le spiagge e le montagne. L'arrampicata è un'esperienza adatta a tutte le età, per chi ha voglia di mettersi in gioco divertendosi in tutta sicurezza: una volta raggiunta la cima, inoltre, sarà possibile ammirare la località balneare friulana da un punto di vista privilegiato, dal panorama mozzafiato.

Climbing

I benefici dello sport dell'arrampicata sono innumerevoli: sviluppa le capacità fisiche generali, la forza, l'elasticità e la tonicità muscolare, la mobilità articolare e la coordinazione. La difficoltà dei percorsi è individuabile dalle prese artificiali di diversi colori: dal blu al verde fino al rosso, itinerario che necessita di forza e concentrazione. Tutte le protezioni di sicurezza vengono fornite in loco e ad assistervi durante la vostra avventura ci sarà personale qualificato.

Scalare una parete è divertente sia per gli adulti che per i bambini: i più piccoli dovranno aver compiuto 6 anni, mentre per gli altri minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. Per chi si avvicina per la prima volta a questo sport ci sarà la possibilità di incontrare gli istruttori per comprendere le tecniche di base e le regole per la salvaguardia della propria sicurezza, mentre per gli altri sono disponibili lezioni avanzate e gare di arrampicata veloce.

Per tentare l'impresa bisogna indossare casco e imbracatura che troverete in loco, mentre dovrete portarvi scarpe da ginnastica e pantaloncini.

Orari

La palestra di roccia sarà operativa dalle 10 alle 11 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. La partecipazione è gratuita previa iscrizione all'info point di Lignano Sabbiadoro Gestioni collocato in Terrazza a Mare. La parete sarà operativa dal 15 giugno fino a fine agosto.