Gli eventi in programma venerdì 9 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Fiera Regionale dei Vini

Si inaugura venerdì 9 giugno, alle 18.30, l'edizione 2017 della più antica manifestazione enoica italiana. Invariata la ricetta di un successo che si ripete da 85 anni: etichette regionali autoctone e grandi vini nazionali selezionati da Vinibuoni d’Italia, degustazioni guidate e intrattenimento per tutti formato famiglia dal 9 all’11 giugno 2017 nella suggestiva location di Villa di Toppo-Florio. Alle 16, tavola rotonda su ‘Lo sviluppo dei servizi enoturistici, fra redditività d’impresa e patrimonio territoriale’. In serata, l'atteso concerto a ingresso libero di Omar Pedrini, lo spettacolo circense di MagdaClan ‘Extravagante’ e visite guidate a Museo delle Civiltà del Vino e Parco.

Concerto-anteprima di Suns Europe

Anteprima di Suns Europe venerdì 9 giugno alle 20.45 a Udine. Nell’ambito di UdinEstate, nella corte di palazzo Morpurgo, è prevista l’esibizione di tre artisti che hanno fatto della lingua del proprio territorio la loro espressione artistica. Si tratta del duo friulano vERsO (Elsa Martin-Marco Bianchi) e della gallese Gwenno, vera star della musica internazionale. Un’occasione utile per promuovere il Festival europeo delle lingue minoritarie in programma dall’1 al 3 dicembre nel capoluogo friulano. La call per partecipare all’evento (nelle sezioni musica, cinema e letteratura) resterà aperta fino al 15 luglio, disponibile al sito www.sunseurope.com.

Aperta la mostra di Confartigianato

Nell’ex chiesa di San Francesco, a Udine è aperta la mostra ‘Lo splendore della Grande Venezia’ che accoglierà il pubblico fino al prossimo 9 luglio. Tutte le informazioni, sono disponibili qui.

Ort Didatic di via Urban, convegno a Udine

Attività e progetti futuri dell’Orto Botanico Friulano – Ort Didatic di via Urbanis saranno al centro dell’incontro che si terrà venerdì 9 giugno alle 17.30 nel salone del Consiglio provinciale di Udine.

Cannibali brava gente di scena a Terzo di Aquileia

Teatro nei Luoghi – decima edizione, il progetto artistico curato da prospettiva T Associazione per la musica e la prosa continua il suo viaggio fra i territori e i luoghi friulani con due nuovi appuntamenti. Protagoniste le compagnie del teatrino del Rifo di Torviscosa e Mamarogi di Trieste: la prima sarà in scena con un monologo con Manuel Buttus con tre storie umanissime di personaggi coinvolti nella dipendenza da gioco d’azzardo. Giocatori cosiddetti ‘problematici’, che troppo spesso si giocano tutti i propri averi, disfacendo la propria vita e quella dei propri affetti e familiari. La compagnia Mamarogi affida a due attrici come Maria Grazia Plos e Roberta Colacino una commedia sul femminile e gli stereotipi di ruolo e di genere. Si incomincia venerdì 9 giugno a Terzo di Aquileia nella bella Piazzetta di San Martino (in caso di maltempo Sala Consiliare). Alle 21, con ingresso libero, ci si potrà ritrovare per passare la serata sotto il cielo estivo e ascoltare.

Ultimo appuntamento con Salotto Musicale del Fvg

Anche la seconda stagione del Salotto Musicale del Fvg sta per concludersi: l’ultimo appuntamento in calendario sarà venerdì 9 giugno, alle 21, in Villa Aurora (via Diaz 47). È l'ultima occasione per poter ascoltare la musica insolita di ‘Scelsi’, un programma per pianoforte e voci dedicato al compositore, uno dei più originali del Novecento italiano, a cui è stata dedicata e si è ispirata l’intera stagione ‘salottiera’ 2016-2017. Tutti i dettagli, qui.

Inaugura ‘In Libia cent’anni fa’

Le interessanti vicende delle ricerche di Ardito Desio in Libia (che culmineranno con la scoperta del petrolio nel 1938) sono al centro di una mostra voluta dal Museo Friulano di Storia Naturale con la collaborazione dell’archivio Desio di Roma e del Circolo Speleologico di Udine. L’esposizione ‘In Libia cent’anni fa’, che verrà inaugurata venerdì 9 giugno alle 19, sarà aperta fino al 25 giugno presso la galleria Tina Modotti (ex mercato del Pesce) con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

‘Presa diretta A2’, inaugura

Venerdì 9 giugno, alle 18.30, inaugura al Centro Art Port di Palazzolo dello Stella l'esposizione ‘Presa diretta A2’ degli artisti friulani Bruno Aita e Manuel De Marco con presentazione a cura di Alessandra Santin, aperta al pubblico fino al 1 luglio. Tutte le info, qui.

Apre la XX edizione del Simposio

Sono molte le novità che il Circolo Culturale ‘Il Faro’, ha in programma per festeggiare il XX Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia, che si inaugurerà venerdì 9 giugno, alle 19.30, nella sala consiliare di Reana del Rojale, con brindisi a seguire al Parco Sculture di Vergnacco. Per conoscere tutte le novità, qui.