‘Play the Games’: Special Olympics Fvg alla ricerca di strike contro Israele

UDINE - Una sfida internazionale all'insegna dell'amicizia e dell'inclusione. Sarà questo ‘Play the Games’: Giochi Regionali di Bowling Special Olympics Fvg 2017. Sabato 10 giugno, dalle 9.30, gli Special Olympics del Friuli Venezia Giulia danno quindi appuntamento al Bowling 71 di viale Palmanova 166, a Udine. Lì, insieme ai giovani della regione, ci sarà anche una delegazione di 25 atleti che arrivano da Israele .

Il programma

Ad aprire la manifestazione (organizzata da special Olympics in collaborazione con lo Csen Fvg) ci sarà Elda Del Do, responsabile organizzativa dell’evento, il sindaco di Udine, Furio Honsell, e l'assessore provinciale Beppino Govetto. In gara sei società (Oltre Lo Sport, Carnia Special Team, Poliposportivo, Aquamarina Trieste, Giuliano Schultz, Melograno) con circa 60 atleti che si sfideranno a colpi di strike. Il ritrovo è previsto alle 9.30. Alle 10 sarà la volta della sfilata e del giuramento. Le gare entreranno nel vivo a partire dalle 10.30. Immancabile poi la pausa pranzo alle 13. Le gare avranno anche una sessione pomeridiana, dalle 14, per poi concludersi attorno alle 16 con le premiazioni.