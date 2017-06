21^ edizione per il raduno Carnia 4x4

TOLMEZZO - Il Raduno Carnia 4x4 memorial - Titta Concina, si svolgerà, come oramai da 21 anni, nel weekend di fine giugno. Domenica 25 giugno infatti, tutti gli amanti della natura, dello sport e dell’aria aperta, possono prendere parte a questo evento, ricordando una guardia forestale tragicamente perita in servizio.

Il ritrovo

Il programma prevede il ritrovo a Tolmezzo in via G. Marchi davanti la palestra di judo, qui il Raduno inizierà con la colazione e l’iscrizione dei partecipanti nonché il ritiro dei materiali offerti dai vari patrocinatori. Poi la partenza per un percorso che prevede un tracciato molto vario, con paesaggi mozzafiato e prove di guida più o meno impegnative.

Il percorso

Le località toccate sono varie in tutta la Carnia da Tolmezzo il cui comune ha concesso il Patrocinio, a Cavazzo, Verzegnis, Villa Santina, insomma un insieme di vallate di particolare bellezza. Una sosta particolare si terrà al Caseificio di Enemonzo per l’assaggio di una serie di formaggi carnici, pregiati ed apprezzati in tutto il territorio.

Buon cibo

Il Raduno si concluderà a Villa Santina alle 17 circa con un ricchissimo assaggio di carne alla griglia, polenta, frico e altre specialità carniche, abbinate alle ricche premiazioni finali ricchissime, in quanto saranno assegnati, oltre ai premi tradizionali, tre abbonamenti alla rivista specializzata Tuttofuoristrada e due biglietti di ingresso al Parco tematico di Canevaworld.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni, iscrizione potete inviare una mail al nostro indirizzo info@fuoristradaweb.com