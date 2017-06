UDINE - Martedì 13 giugno il Visionario si trasforma in Visioland, dove tutto (o quasi) è possibile: un'intera giornata dedicata ai più piccini, con proiezioni, giochi, letture e una deliziosa cena! Si comincia alle ore 16.00 con la proiezione in sala di Richard – Missione Africa, tenera storia di un piccolo passerotto allevato da una famiglia di cicogne. Quando arriva il momento di migrare in Africa, lo stormo è però costretta a lasciare Richard indietro: non sopravvivrebbe al viaggio. Ma il passero non ci sta: convinto di essere una cicogna, parte intrepido verso Sud, deciso a ricongiungersi con la sua famiglia. La proiezione sarà seguita da una deliziosa e sana merenda, inclusa nel prezzo del biglietto e offerta da Coop Alleanza 3.0.

Ma gli appuntamenti non finiscono certamente qui

Dalle 17 alle 18 vi aspettano Pronto? Salve, sono una fiaba!, incontro ad ingresso libero curato da Luca Censabella. Ogni sera, alle nove in punto, un commerciante costretto a stare lontano da casa, raccontava una favola al telefono alla figlioletta che non riusciva a dormire. Questo è lo spunto per lo stupendo Favole al telefono che sarà protagonista di una lettura molto speciale nel garden del Visionario. Non ci limiteremo a scegliere le storie più belle e a leggerle ma con qualche bicchiere di plastica e dello spago verrà ricreata la magia del telefono e l’atmosfera del libro. Alle ore 18.00 vi invitiamo a partecipare ai Giochi senza tempo con Lara Zamarian: il garden di via Asquini si trasformerà in uno spazio dedicato ai giochi di gruppo con cui ogni generazione si è divertita, dal super classico ruba bandiera all’immortale 1,2,3…Stella!

Il mercato dei folletti

Alla stessa ora aprirà anche Il mercato dei folletti, mercatino fatto dai ragazzi per i ragazzi in cui i giovani partecipanti possono vendere o scambiare giochi, libri e altri loro tesori. Perché sappiamo tutti che in fondo alla cantina o in un angolo della soffitta possiamo trovare oggetti preziosi. Ricordate cosa è successo ai protagonisti di Jumanji grazie ad un gioco trovato in soffitta? Scambiando un vecchio gioco o libro che avete potrete guadagnare un tesoro. La partecipazione è ad ingresso gratuito. Per iscrizioni ed informazioni scrivere a promozione@cecudine.org.

La fabbrica del panino

Dopo aver letto, corso e fatto un giro tra le bancarelle, i piccoli protagonisti della giornata saranno sicuramente affamati! Ecco perché Visioland ha pensato a La fabbrica del panino! Con l’aiuto di un vero chef ogni piccolo (e grande) partecipante potrà scegliere tra i tanti genuini ingredienti che saranno messi a disposizione per imbastire il più succulento dei panini del mondo! Un panino sicuramente unico nel suo genere perché nato dalla fantasia delle singole persone! Il costo del panino sarà di €6 (bevande escluse).

Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Visioland

Programma di martedì 13 giugno

alle 16 Proiezione Richard – Missione Africa

dalle 17 alle 17.30 Merenda, offerta da Coop Alleanza 3.0

dalle 17 alle 18 Pronto? Salve, sono una fiaba! Ingresso libero

dalle 18 Giochi senza tempo. Ingresso libero

dalle 18 Il mercato dei folletti

dalle 19 La fabbrica del panino. Costo della cena 6 euro (bevande escluse).

Per iscrizioni ed informazioni scrivere a promozione@cecudine.org. Ingresso libero