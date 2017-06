Gli eventi in programma sabato 10 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

A Monte Buja torna la Sagra del Toro alla brace

Fin dal 1965, sul Monte di Buja agli inizi di giugno si svolge la tradizionale festa che ha come attrazione culinaria il famoso Toro alla Brace. Sabato 10 giugno, alle 17, è in programma l’inaugurazione mostra presso il Museo della Medaglia: ‘I Balarins di Buje: 10 anni di Butinle in Stajare’nell'Europa dei Popoli e 10 anni di amicizia con Vilsbiburg nel 50° di fondazione’, alle 18 apertura chioschi enogastronomici con specialità Toro alla Brace, alle 19 degustazione in birroteca malto d'oro con il produttore. Alle 21 Diretta Telefriuli speciale Il campanile e alle 21.30 serata Giovane con Radio Company. Per saperne di più, qui.

Forni di Sopra, arriva la Festa delle Erbe

La festa delle erbe di Forni di Sopra in programma sabato 10 e domenica 11 giugno e poi ancora sabato 17 e domenica 18 giugno, si svolge nel momento di massima fioritura dei prati, è un omaggio all'antica tradizione della raccolta delle erbe spontanee primaverili, principale ingrediente dei piatti fornesi e carnici in genere. Ecco qui il ricco programma.

Premio Cartoonia: a Udine

Non solo concerti ma un vero e proprio tributo alla carriera. Viene istituito in Friuli "Il premio celebrazione carriera per il doppiaggio della televisione italiana». La manifestazione che verrà ospitata alla fiera di Udine vedrà oltre alla partecipazione di artisti del calibro di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, i due esponenti massimi delle sigle dei cartoni animati, anche la presenza di doppiatori legati al mondo del piccolo e grande schermo pronti ad aggiudicarsi il premio Cartoonia 2017 che celebrerà il lavoro svolto per il pubblico italiano. Qui il programma del weekend.

‘Play the Games’: Special Olympics Fvg alla ricerca di strike contro Israele

Una sfida internazionale all'insegna dell'amicizia e dell'inclusione. Sarà questo ‘Play the Games’: Giochi Regionali di Bowling Special Olympics Fvg 2017. Sabato 10 giugno, dalle 9.30, gli Special Olympics del Friuli Venezia Giulia danno quindi appuntamento al Bowling 71 di viale Palmanova 166, a Udine. Lì, insieme ai giovani della regione, ci sarà anche una delegazione di 25 atleti che arrivano da Israele. L’intero programma è qui.

Radio Onde Furlane va a ‘monteâ’

Sabato 10 giugno, dalle 9.30 alle 11, la rubrica settimanale di approfondimento giornalistico della radio libare dai furlans, Dret & Ledrôs, si occupa di territorio, di montagna, di sostenibilità e soprattutto di transumanza. Il programma curato e condotto dal direttore dell'emittente, Mauro Missana, che caratterizza il palinsesto della mattina del sabato, punterà la sua attenzione su ciò che di nuovo e di buono si muove nelle «terre alte» del Friuli e in particolare seguirà in diretta, con le corrispondenze di Paolo Cantarutti, il Transumanza Day, evento promosso da Slow Food, per documentare un passaggio fondamentale dell'allevamento bovino di alta quota e per valorizzare la qualità e la tipicità della produzione lattiero-casearia della Carnia.

Il Flamenco va di scena al teatro Palamostre

L’associazione Viento Flamenco presenta un omaggio speciale alle donne, dal sapore andaluso. Sabato 10 giugno, il Teatro Palamostre, quindi, diventerà il catalizzatore di emozioni, riflessioni e suggestioni su tutto ciò che ruota attorno al mondo femminile, assieme a due ospiti di tutto rispetto: Caterina Lucia Costa e il suo maestro José Manuel Ruiz. I dettagli, qui.

La mostra di Confartigianato

Nell’ex chiesa di San Francesco, a Udine è aperta la mostra ‘Lo splendore della Grande Venezia’ che accoglierà il pubblico fino al prossimo 9 luglio. Tutte le informazioni, sono disponibili qui.

Il sabato della scienza: alla scoperta dei sistemi di comunicazione degli animali

Annusare con le antenne, sentire con il corpo, parlare con le zampe, vedere con le orecchie… ma quanto è strano questo mondo? Gli animali hanno sviluppato forme differenti di comunicazione e singolari modi di percepire il mondo in cui vivono. Nell’ultimo dei tre appuntamenti del ‘Sabato della scienza’, al Naturama Science Center di Martignacco sabato 10 giugno verranno messi alla prova i sensi dei piccoli naturalisti, potenziando la loro capacità di ascolto e di concentrazione! Ecco qui tutti i dettagli.

Fvg Pride, i concerti

Dagli Stati Uniti arrivano il rapper Cackes Da Killa e il duo Telepathe, dalla Slovenia Kukla Kesherović e, dall’Italia, il duo electro-pop Yombe e L I M, rivelazione della scena ambient-dream pop italiana, che farà debuttare il suo tour proprio con la data del 10 giugno a Udine. Dopo il concerto nel piazzale del Castello di Udine, da mezzanotte in poi, la festa si sposta al Rock club 60 di Pradamano. Qui i dettagli.

30 anni di Andos

L’Andos Udine, il comitato friulano dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno compie 30 anni e festeggerà questo traguardo assieme alla città di Udine sabato 10 e domenica 11 giugno con un convegno e una festa in piazza San Giacomo. Ecco qui il programma.

Serata donne al Mr Charlie di Lignano

Si proseguirà sabato 10 giugno con un’altra imperdibile serata intitolata: ‘My boyfriend is out of town - The most Famous & Glamorous Girl Party’. La serata, come già si può intendere, sarà dedicata alle donne: single, fidanzate, sposate, impegnate.

A Camporosso torna la tradizionale Maja

La tradizione a Camporosso non passa mai in secondo piano: sabato 10 giugno, alla vigilia del Corpus Domini, la cima della Maja, ovvero un tronco di abete privato della corteccia, sfiorerà ancora una volta il cielo del paese. Ecco qui di che cosa si tratta.