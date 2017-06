Incidente in piazzale Santa Maria della Misericordia: due persone finiscono in ospedale

UDINE – E’ di due feriti il bilancio dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di venerdì in piazzale Santa Maria della Misericordia, all’intersezione con via Sacile, nei pressi dell'Ospedale civile di Udine. A scontrarsi sono state due vetture: una Opel Astra condotta da una donna di Pozzuolo, classe 1944, e una Volkswagen Up guidata da un 90enne di Udine.

Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Centrale, sul luogo dell’incidente per i rilievi, la Opel percorreva la carreggiata nord di piazzale Santa Maria in direzione via Pieri quando, in corrispondenza con l’intersezione di via Sacile, si è scontrato con la Volkswagen che si stava immettendo nel piazzale.

I due conducenti sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati accompagnati con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso.