Nasce il nuovo Ottelio: sarà un bistrot americano

UDINE – E’ prevista per metà luglio la riapertura dell’Ottelio di piazza San Giacomo. Una nuova gestione e una nuova veste per lo storico locale cittadino, che aveva chiuso i battenti lo scorso mese di ottobre. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il format scelto dal nuovo Ottelio sarà quello del bistrot americano, con uno chef stellato che è al lavoro per la definizione del menù. L’obiettivo è riuscire ad accontentate le esigenze di coloro che frequentano la piazza, sia quelli che vanno alla ricerca di un pasto frugale in pausa dal lavoro, sia quelli che si aspettano pietanze più ricercate e originali.

Dietro alla riapertura del locale ci sarebbe una società romana, la ‘Roma Quattro’ che, come riportato dal Messaggero Veneto, conta più di una decina di attività in regione tra Trieste, Pordenone e Tarvisio. Una buona notizia per il centro storico, che potrà contare nuovamente su uno dei locali che negli ultimi vent'anni ha scandito le giornale (e ele nottate) degli udinesi.