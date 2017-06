I Centralissimi: tornano in sala i migliori film della stagione!

UDINE - Da lunedì 12 a mercoledì 21 giugno «grande rush finale» al Cinema Centrale con la programmazione speciale dei 10 migliori film della stagione! Ogni sera alle ore 20:45 un titolo diverso per poter vedere e rivedere i film che ci hanno emozionato di più! Un’iniziativa che non ha precedenti! È così infatti che, prima della pausa estiva, vogliamo congedarci dalla stagione cinematografica appena conclusa e premiare, con il prezzo speciale di ingresso di soli 4 euro, tutti gli appassionati di cinema di qualità.

10 serate per 10 film

Dal Premio Oscar Moonlight alla rivelazione, tutta al femminile Libere Disobbedienti Innamorate. Dal poetico Paterson di Jim Jarmusch all’iraniano Il cliente, senza dimenticare il meglio del cinema italiano con la commedia urbana Lasciati andare con Toni Servillo. E ancora: Il diritto di contare sulla storia vera delle tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato la NASA; Sully dell’intramontabile Clint Eastwood con Tom Hanks; la bellezza stralunata e iconica di Aki Kaurismaki con L’altro volto della speranza e infine il capolavoro assoluto Manchester by the Sea, vincitore di due Premi Oscar.

Si chiude la stagione

A inaugurare il ciclo de I Centralissimi non poteva non essere il film Io, Daniel Blake diretto da Ken Loach (vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2016) amatissimo dal pubblico, splendida rivendicazione identitaria contro le storture della burocrazia e del liberismo che rimette al centro del mondo e della vita l’uomo con la u maiuscola. Con la rassegna I Centralissimi lo storico bi-sala di Via Poscolle saluterà quindi il pubblico udinese prima della consueta pausa di circa un mese. Simbolico passaggio di consegne con il Visionario d’Estate sarà la proiezione di La La Land, che il 22 giugno inaugura invece Polvere di stelle, rassegna dedicata ai migliori musical della storia! Con La La Land la proposta del grande cinema continuerà al Visionario per tutta l’estate!

Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

I Centralissimi - i 10 (+1) film della stagione!

Biglietto unico 4 euro

12 giugno - Io, Daniel Blake

13 giugno - Il diritto di contare

14 giugno - Moonlight

15 giugno - Libere disobbedienti innamorate

16 giugno - Il cliente

17 giugno - Lasciati andare

18 giugno - Paterson

19 giugno - Sully

20 giugno - L’altro volto della speranza

21 giugno - Manchester by the sea

22 giugno – Visionario - La la land