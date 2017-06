Elezioni amministrative in Fvg: si vota in 27 Comuni

FVG - Il Friuli Venezia Giulia rinnova domenica gli organi amministrativi di 27 Comuni, di cui un capoluogo di provincia, Gorizia, che assieme ad Azzano Decimo (Pordenone) ha popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per questi ultimi l'eventuale ballottaggio è stato fissato al 25 giugno.

Gli elettori interessati a questa tornata sono complessivamente 157.018, secondo quanto risulta dal conteggio effettuato il giorno del blocco delle liste. Votano inoltre i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) di ciascun comune interessato alle elezioni.

Le operazioni di votazione si svolgono dalle 7 alle 23, lo scrutinio lunedì a partire dalle 8; nell'eventuale ballottaggio, lo scrutinio si terrà immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Per domenica è stato inoltre indetto un referendum consultivo, promosso su iniziativa dei Consigli comunali, per la costituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione delle amministrazioni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano e per la scelta come denominazione tra 'Treborghi del Friuli' o 'Castelliere del Friuli'. Gli elettori interessati a questa consultazione sono 8.331, di cui 1.328 a Flaibano, 2.958 a Mereto di Tomba e 4.045 a Sedegliano.