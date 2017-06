Cade con il parapendio e muore. Tragedia sul monte Chiampon

GEMONA DEL FRIULI - Cade con il parapendio e muore. E' successo nella serata di sabato sul monte Chiampon, a Gemona del Friuli. La vittima è Paolo Rigato, di Reana del Rojale, che lascia la moglie e una figlia.

Sono stati gli amici parapendisti a dare l'allarme, verso le 20, non vedendolo rientrare al campo base. Da qui la chiamata al 112 e l'intervento del Soccorso Alpino. Dato l'approssimarsi del buio è stato richiesto l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile per la ricerca del disperso. La vela dell'uomo è stato individuata, grazie alle coordinate fornite dai compagni con l'ultimo rilevamento gps in loro dotazione, poco sotto la cima del Monte Chiampon, sulla parete Nord Est della stessa, a una quota di circa 1.500 metri.

Il decesso è stato constatato dall equipe presente sull'elicottero dell'elibase di Udine, giunto sul posto poco dopo. La causa probabilmente.da imputare a correnti anomale. Sul posto sei uomini del Cnsas della stazione di Gemona carabinieri di Gemona e finanzieri di Tolmezzo.