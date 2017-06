Autostrada chiusa per demolire il cavalcavia di Porpetto

PORPETTO - Quattro 'pinze' e un martello pneumatico in azione, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 giugno, per demolire il cavalcavia numero 415 che da Porpetto porta a Corgnolo, scavalcando l’autostrada A4 nel tratto interessato dai lavori del terzo lotto della terza corsia. L’intervento, in comune di Porpetto, ha richiesto la chiusura di un tratto autostradale tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni a partire dalle ore 21 di sabato.

Prima del via ai lavori veri e propri, tutto il tratto chiuso è stato 'bonificato': Polstrada e ausiliari al traffico di Autovie Venete, infatti, controllano che non ci siano veicoli fermi nelle piazzole di sosta e che l’autostrada sia completamente libera. Un’operazione accurata al termine della quale possono partire i lavori. Nel caso della demolizione del cavalcavia, prima dell’intervento di pinze e martelli, dopo la rimozione del guardrail centrale, l’asfalto viene ricoperto da uno speciale telo sul quale viene steso uno spesso strato di materiale protettivo su entrambe le carreggiate. Camion e pale lavorano in sequenza, scaricando il materiale e stendendolo accuratamente. Solo a quel punto entrano in azione le macchine per la demolizione che, anche in questa fase, lavorano contemporaneamente sbriciolando la struttura e asportandone le travi fino a quando cede la parte centrale. E’ poi la volta delle 'spalle' laterali e infine delle pile (le colonne). Il passaggio successivo prevede la rimozione delle macerie e la pulizia dell’asfalto. Il manto stradale, infatti, deve essere perfetto prima della riapertura dell’autostrada.

Il cavalcavia demolito sarà ricostruito con una modalità che lo renderà più funzionale anche alla viabilità di collegamento esterna all’autostrada, sarà composto da tre campate e realizzato in acciaio e cemento armato. Lungo complessivamente quasi 100 metri, richiederà 300 giorni di lavoro. Il traffico della viabilità esterna è stato deviato sul cavalcavia che collega la località di Pampaluna a quella di Corgnolo in direzione Venezia e sul cavalcavia S.C. Porpetto-Castello in direzione Trieste.