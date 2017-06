Ciclista di 14 anni centrato dalla portiera di un furgone

UDINE – Un ragazzino di 14 anni, residente a Udine, è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva viale XXIII Marzo 1848 in sella alla sua bicicletta. Il giovane è stato colpito dalla portiera di un furgone Fiat Ducato.

L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato. Come riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, sul posto per i rilievi, il ragazzo procedeva lungo la pista ciclabile in direzione piazzale Oberdan quando, giunto in prossimità del civico numero 2, è finito contro la portiera del mezzo guidato da un 28enne residente a Rimini.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 14enne al Pronto Soccorso.