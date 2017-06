Elezioni comunali e referendum: alle 12 ha votato il 20% circa degli aventi diritto

FVG - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di voto alle ore 12 per le elezioni amministrative che riguardano 27 Comuni del Friuli Venezia Giulia e per il referendum consultivo per la costituzione di un nuovo Comune.



Per quanto riguarda le elezioni comunali, di seguito l'affluenza per aggregazione provinciale e i dati dei Comuni di Gorizia e Azzano Decimo, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti:

- Provincia di Gorizia (4 Comuni): 20,96% (9.349 votanti su 44.611 iscritti)

- Provincia di Pordenone (9 Comuni): 18,71% (11.306 votanti su 60.431 iscritti)

- Provincia di Trieste (1 Comune): 21,58% (1.655 votanti su 7.668 iscritti)

- Provincia di Udine (13 Comuni): 20,69% (9.169 votanti su 44.308 iscritti)



Elezioni comunali di Gorizia: 20,85% (6.339 votanti su 30.400 iscritti) e di Azzano Decimo: 19,92% (2.746 votanti su 13.785 iscritti).



Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano: 15,57% (1.297 votanti su 8.331).