100 anni di nonna Assunta: grande festa in Sereni Orizzonti

UDINE - «Una giornata magnifica accompagnata da un clima familiare e sereno, a tratti commovente». Così i responsabili della residenza Sereni Orizzonti di piazzale Cella a Udine hanno descritto i festeggiamenti dedicati ai cento anni di nonna Assunta, arzilla ospite della struttura dal 2011. Nonna Assunta viene descritta dagli operatori come una donna dolce e allegra. Con un sorriso sincero e spontaneo sul volto, durante i festeggiamenti, ha più volte ribadito di voler rimanere nella residenza il più a lungo possibile. Assunta Faidutti, udinese doc, classe 1917 e una vita dedicata al lavoro di cucitrice e filatrice, espressione di un'antica sapienza e tradizione manuale che, fin dai tempi antichi, dall'artigianato sconfinava nell'arte.

Anche il sindaco di Udine, Furio Honsell, non ha voluto mancare ai festeggiamenti. Accolto in struttura dalla direttrice e da tutto lo staff, il primo cittadino è stato accompagnato dalla marcia trionfale nella sala da pranzo dove Assunta insieme ai suoi amici e compagni di vita hanno ascoltato le sue parole. Congratulandosi per l’invidiabile traguardo, Honsell le ha consegnato un bellissimo mazzo di fiori colorati anche a nome di tutta l’amministrazione udinese. Una meravigliosa giornata nella quale Assunta è stata circondata da tanto amore e affetto.

I festeggiamenti si sono conclusi con una commovente poesia scritta da un’animatrice della residenza e dal tradizionale taglio della torta. Cori e musica hanno fatto da contorno ad un goloso rinfresco preparato dalle operatrici della struttura.

Le feste di compleanno, infatti, vengono organizzate al fine di valorizzare la persona, stimolare la voglia di divertirsi e rievocare ricordi e tradizioni. Ma il programma delle attività di animazione della residenza di piazzale Cella non si limita alle feste di compleanno. Giochi di società e laboratori creativi aiutano a stimolare la curiosità degli ospiti condividendo momenti di svago e divertimento. La filosofia di Sereni Orizzonti, infatti, è quella di stimolare l’espressione personale degli ospiti, cercando di facilitare il loro rapporto con l’ambiente e favorendo il loro benessere. L’intento è proprio quello di coinvolgere la persona per aiutarla a utilizzare bene le proprie risorse, mettere in luce la personalità grazie al suo bagaglio di emozioni e sensazioni.