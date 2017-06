Chiuse le urne: in Fvg ha votato il 55% degli aventi diritto

FVG - Urne chiuse in Fvg. Nel complesso ha votato il 55% degli aventi diritto: il 53,4% in provincia di Udine (oltre il 60% solo Sutrio, Tarvisio e Arta Terme), il 54,1% in provincia di Pordenone, il 56,8% in quella di Gorizia e il 58,5% a Duino Aurisina, unico comune della provincia di Trieste chiamato al voto.

Le operazioni di spoglio delle schede cominceranno lunedì alle 8, ma il superamento del quorum nei due comuni dove si presentava un unico candidato, ha già portato alla proclamazione dei primi nuovi sindaci: si tratta di Preone e Cimolais.