Anna Lenisa e Davide Protti primi sindaci eletti

UDINE - I primi due sindaci eletti in Fvg sono Anna Lenisa a Preone e Davide Protti a Cimolais. In questi due Comuni, infatti, c'era solo un candidato sindaco ed è stato sufficiente superare il quorum per avere la certezza dell'elezione.

Come messo in evidenza dal Servizio elettorale della Regione, per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero. Pertanto l'affluenza finale a Preone, detratti gli Aire, è stata del 75,82%; a Cimolais del 63,07%.