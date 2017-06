Tentato furto in un bar: ladri sorpresi dai titolari

VARMO – Hanno sorpreso i ladri nel loro locale e li hanno messi in fuga. Uno dei malviventi, però, ha cercato di colpire il gestore del locale con un estintore, fortunatamente senza fortuna. E’ successo a Varmo, nel bar ‘Ai Pini’. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Il fatto è accaduto lunedì alle 4 del mattino. La famiglia che gestisce il bar ha sentito scattare l’allarme e padre e figlio si sono precipitati nel locale per capire cosa stesse succedendo. Il padre si è trovato faccia a faccia con uno dei ladri, che aveva sfondato la vetrina del locale. Aveva un estintore (che non appartiene al locale ma è stato portato dai malviventi) in mano, che ha azionato prima di scagliarlo contro l’uomo.

La banda si è quindi dileguata nella notte. Era probabilmente formata da tre persone. Indagini dei carabinieri.