Comuni: bocciata la fusione tra Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano

FVG - Non è stata accolta la proposta referendaria, promossa su iniziativa dei Consigli comunali, per la costituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano.



Al termine delle operazioni di scrutinio, infatti, in tutti e tre i Comuni ha vinto il No, ottenendo il 57,79% dei voti, mentre il Si ha raggiunto quota 42,21%.



Nello specifico il risultato in ogni singolo Comune è stato il seguente: Flaibano, No 63,19%, Si 36,81%; Mereto di Tomba: No 50,48%, Si 49,52%; Sedegliano: No 60,91%, Si 39,09%.