Cercano di far saltare il bancomat di Talmassons, ma l'allarme li mette in fuga

TALMASSONS - Tentano di far saltare il bancomat che della banca di Credito Cooperativo di Basiliano che si trova nella pizza di Talmassons, ma non ci riescono. Il tentato furto è avvenuto nella notte di lunedì 12 giugno, attorno alle 4.

Un gruppo di malviventi - come chiarisce Il Gazzettino - ha scassinato la porta d’ingresso dell’istituto bancario che si trova in piazza Valussi cercando poi di far esplodere lo sportello del bancomat. Il tentativo ha avuto però esito vano grazie all’allarme che è scattato e che li ha messi in fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Latisana.